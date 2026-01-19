Antalya’da 15 bin uyuşturucu hap ele geçti: 2 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda, başka illerden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri evlerinde depoladıkları ve araçlarıyla satış dağıtımı yaptıkları tespit edilen A.K. ve T.Ö. isimli şüpheliler teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 poşet içerisinde 15 bin adet extacy maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K. ve T.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır