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Antalya’da 2 emniyet müdürü gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, kamu görevlilerine rüşvet verilmesi iddialarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Antalya’da 2 emniyet müdürü gözaltına alındı

Yürütülen operasyon kapsamında 11 Eylül 2026 tarihinde, suç kayıtları bulunan avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. Şüpheli İ.Ü.’ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde; avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen birtakım veriler elde edildi.

EMNİYET MÜDÜRLERİ GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerde, 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U., eşi N.U., 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda olan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu belirlendi.

Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda, suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler nedeniyle emniyet müdürleri O.U. ve E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verildi. Her iki emniyet müdürünün de görevlerinden alınarak personel emrine çekildiği öğrenildi.

Soruşturma ve yakalama çalışmalarına ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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