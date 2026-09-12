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Kamyonet ile tır çapıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonet ile tır çapıştı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan ilçesi Dokuztekne Mahallesi’nde meydana geldi.

Rıdvan Dakar yönetimindeki kamyonet, önünde ilerleyen A.C. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, kamyonette sıkışan Suriye uyruklu Rıdvan Dakar ile Ahmet Diyar’ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dakar ile Diyar’ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 2 kişinin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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