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Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme kazada araç sürücülerinden 3’ü yaralandı.Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı.

Antalya’da 3 kamyon, tur aracı ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Çiğdem Sevinç

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobilin karıştığı 5 araçlı zincirleme kazada araç sürücülerinden 3’ü yaralandı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kaza Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 kamyon, 1 tur aracı ve 1 otomobil olmak üzere 5 aracın çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada araç sürücülerinden 3’ü yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazanın ardından D-400 Karayolu Çolaklı-Evrenseki arasında kaza yapan araçların yolun 1 şeridini tamamen kapatması nedeniyle Antalya istikametinden Alanya istikametine trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 3 saat sonra araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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