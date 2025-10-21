Antalya'da 300 yataklı yeni hastane süreci başladı

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette kentte bir süredir tartışma konusu olan Atatürk Devlet Hastanesi hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Akgül, Antalya ekonomisinin ve kent dinamiklerinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, MÜSİAD'ın şehrin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Akgül, "Sadece iş dünyasının değil, toplumun her kesiminin gelişimi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Sağlık yatırımları da bu anlamda çok önemli. Sağlıklı bireyler, güçlü bir ekonomi demektir" dedi.

300 YATAKLI YENİ HASTANE PROJESİNDE SÜREÇ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 300 yataklı hastane yapım sözleşmesinin onaylandığını belirten Çetin, Sağlık Bakanlığı'nın mimari çizim için ihaleye çıktığını ve ihalenin tamamlandığını ifade etti. Şu anda mimarlık firmasının proje çizimlerini hazırladığını kaydeden Çetin, "Çizim süreci tamamlandıktan sonra hastane yapım ihalesine çıkılacak. Antalya'ya yakışır modern bir sağlık kompleksi inşa edilecek" şeklinde konuştu.

Çetin ayrıca, bölgede iş hanı veya rezidans yapılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, "Bu tür karalama kampanyaları art niyetli yaklaşımlardır. Buranın sağlık yatırımı için verimli kullanılacağı ortadayken, farklı amaçlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışan açıklamalar doğru değildir" diye konuştu.

"YIKIM SÜRECİ KAÇINILMAZ"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, hastane binasının yıkım sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Binanın çürük raporları mevcut. Artık hizmet vermeye devam etmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Çetin, sağlık çalışanlarının ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli planlamaların yapıldığını belirtti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan personelin Aksu ile Şehir ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görevlendirileceğini aktaran Çetin, ayrıca Aksu'da yapımı devam eden hastanenin de 4-5 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

EKONOMİ, YATIRIM VE SAĞLIK EL ELE

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in MÜSİAD Antalya'ya yaptığı ziyarette, Antalya'da devam eden sağlık yatırımları, yeni projeler ve iş dünyasının gündemindeki ekonomik gelişmeler ele alındı. Hem sağlık alanında hem de ekonomideki yeni yatırımların, kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır