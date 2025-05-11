HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan aileleri itfaiye kurtardı

Antalya'da 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. İtfaiye araçları sokak üzerine park edilmiş otomobiller nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince aşağıya indirildi.

Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan aileleri itfaiye kurtardı
Begüm Özkaynak

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park edilen araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiyeden inen ekipler koşarak yangının bulunduğu binaya ulaştı.

AW452311_13

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, merdivenli itfaiye yardımıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen vatandaşlara ve yangına kendi imkanları ile müdahale ederken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, ayakkabı deposunda bulunan koliler içerisindeki ayakkabılardan alt kısımlarda bulunanların zarar gördüğü belirlendi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağılda çıkan yangında 42 küçükbaş öldüAğılda çıkan yangında 42 küçükbaş öldü
Edirne'de Otomobiller kavşakta çarpıştı; 5 yaralıEdirne'de Otomobiller kavşakta çarpıştı; 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.