Antalya'da 4 katlı binada yangın paniği: Mahsur kalan aileleri itfaiye kurtardı

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1054 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın odunluğunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne apartmanda yangın çıktığı ve üst katlarda mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangının olduğu binaya giden sokak üzerindeki yol kenarında park edilen araçlardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiyeden inen ekipler koşarak yangının bulunduğu binaya ulaştı.

MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, merdivenli itfaiye yardımıyla üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen vatandaşlara ve yangına kendi imkanları ile müdahale ederken dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından soğutma çalışması yapılırken, ayakkabı deposunda bulunan koliler içerisindeki ayakkabılardan alt kısımlarda bulunanların zarar gördüğü belirlendi.

(İHA)