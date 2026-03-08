Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Muratpaşa ilçesinde bulunan Aydın Kanza Parkı’nda bir araya gelen kalabalık grup, burada pankartlar açarak toplandı. Buluşmanın ardından kadınlar, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Çevredeki vatandaşların da izlediği yürüyüş sırasında, katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya platformlarında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş güzergahı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun güvenlik önlemi aldı. Aydın Kanza Parkı’ndan başlayan ve sloganlar eşliğinde devam eden yürüyüş, kentin simge noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.



