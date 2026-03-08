HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen çok sayıda kadın, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Muratpaşa ilçesinde bulunan Aydın Kanza Parkı’nda bir araya gelen kalabalık grup, burada pankartlar açarak toplandı. Buluşmanın ardından kadınlar, geniş güvenlik önlemleri altında Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.
Çevredeki vatandaşların da izlediği yürüyüş sırasında, katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medya platformlarında paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş güzergahı boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yoğun güvenlik önlemi aldı. Aydın Kanza Parkı’ndan başlayan ve sloganlar eşliğinde devam eden yürüyüş, kentin simge noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Meydanda yapılan basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü 1

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü 2

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü 3

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü 4

Antalya’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"İran Kızılay: "ABD-İsrail saldırılarında 9 bin 669 sivil yapı hasar gördü"
Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!Xiaomi 18 değil, Xiaomi 26 serisi geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.