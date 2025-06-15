Antalya'da acı olay! Kaybolduğunu fark eden arkadaşları onu bulunca gerçek ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan gelen Berat A. (17), Adrasan'da arkadaşlarıyla biirlikte denize girmesinden bir süre sonra gözden kayboldu. Berat A.'nın kaybolduğunu fark eden arkadaşları genci aramaya başlarken kıyıda bulunanlar da 112' yi arayıp yardım istedi. Kısa süreli aramanın ardından arkadaşları tarafından sudan çıkartılan Berat A.'nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)