Antalya’da alkollü sürücü bariyerlere çarpıp kaçtı, 58 bin TL ceza yedi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası ucuz atlatıldı, sürücüye 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay Pazarcı Mahallesi Uluhendek Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre köprü çalışması nedeniyle kapatılan yolda bulunan bariyerlere, Ahmet O. idaresindeki 07 AIY 244 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi’nde yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ahmet O. gözaltına alınırken, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 58 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

