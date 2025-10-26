HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için girdiği suda kaybolan İrlandalı turistin cesedine ulaşıldı.

Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

Antony Dmien Smith'in (40) suda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Ekipler, su altı robotu ve dronu kullanarak 30-60 metre derinlikte tarama yaptı.

Yapılan çalışmanın sonucunda su altı robotuyla 22 metre derinlikte İrlandalı turistin cansız bedeni tespit edildi.

Belirlene noktaya dalış yapan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Smith'in cesedini çıkardı.

OLAY

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla 22 Ekim'de Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gitmiş, yüzmek için baraja giren İrlandalı turist sudan çıkmayınca teknedeki kız arkadaşının haber vermesiyle ekipler arama çalışması başlatmıştı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Yıldızları'ndan Edirne semalarında gösteri uçuşuTürk Yıldızları'ndan Edirne semalarında gösteri uçuşu
Osmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandıOsmaniye'de 18,8 ton çelik hasır çalan 2 zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat baraj ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.