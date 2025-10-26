Antalya'da baraj gölünde kaybolan turistin cesedi bulundu

Antony Dmien Smith'in (40) suda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gönderilen AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Ekipler, su altı robotu ve dronu kullanarak 30-60 metre derinlikte tarama yaptı.

Yapılan çalışmanın sonucunda su altı robotuyla 22 metre derinlikte İrlandalı turistin cansız bedeni tespit edildi.

Belirlene noktaya dalış yapan Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi, Smith'in cesedini çıkardı.

OLAY

Alanya'da tatil yapan Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla 22 Ekim'de Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na gitmiş, yüzmek için baraja giren İrlandalı turist sudan çıkmayınca teknedeki kız arkadaşının haber vermesiyle ekipler arama çalışması başlatmıştı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır