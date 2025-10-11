HABER

Antalya’da coğrafi işaretli çekirdeksiz narın hasadı başladı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine özgü, coğrafi işaretli çekirdeksiz narda hasat sezonu başladı. Yaklaşık bin dekarlık alanda üretilen ve yıllık 2 bin 500 ton rekolteye ulaşan nar, bu yıl tarlada kalitesine göre 50 ila 60 TL arasında alıcı buluyor.

Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat ile birlikte Yeşilyurt Mahallesi’nde üretici Kerim Avcı’nın bahçesinde nar hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Korkutata, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

"GAZİPAŞA NARI MARKALAŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Kaymakam Korkutata, Gazipaşa çekirdeksiz narının ilçeye özgü değerli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin adıyla anılan Gazipaşa çekirdeksiz narı, kendine has aroması ve çekirdeksiz yapısıyla bölge tarımının gözdesi olmaya devam ediyor. Üreticimizin emeği bu ürünün marka değerini artırıyor. Hasat dönemlerinde elde edilen ekonomik katkı sadece üreticimize değil, ilçemizin tarımsal kalkınmasına da güç katıyor. Bu değeri yaşatmak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevi" dedi.

ÜRETİCİLER VERİMDEN MEMNUN

Doğanca, Gökçesaray, Çile, Esenpınar, Yeşilyurt ve Çığlık mahallelerinde yoğun olarak yetiştirilen Gazipaşa çekirdeksiz narı, üreticisine bu yıl da yüz güldürdü. Doğanca Mahallesi’nde üretim yapan Erdoğan Uysal, 3 dönüm arazisinden 4-5 ton arası ürün beklediğini belirterek, "Bu yıl verimimiz gayet iyi. Toptan satış fiyatı 50-60 TL arasında değişiyor. Tüm üreticilerimize hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

2023’TE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Gazipaşa Belediyesi tarafından 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucunda Gazipaşa çekirdeksiz narı, 2023 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenmişti. Böylece Gazipaşa narı, Antalya'nın 16. coğrafi işaretli ürünü olarak kayıtlara geçti.

