HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada operasyonlar gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında; nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 olayda 23 şüpheliye işlem yapıldı, 6 şahıs tutuklandı. Parada sahtecilik suçundan 2 olayda 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 31 adet sahte paraya el konuldu. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında 3 olayda 5 şüpheliye işlem yapıldı, 4 tabanca ve 25 fişek ele geçirildi. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 16 olayda 18 şüpheliye işlem yapıldı. Ayrıca Kepez, Muratpaşa, Serik, Konyaaltı, Aksu, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise kaçak olarak; 1 milyon 923 bin 880 adet makaron, 91 bin 575 adet ilaç, 3 bin 956 paket sigara, bin 600 litre içki, bin 8 adet elektronik sigara, 323 adet emtia, 128 adet cep telefonu ve 42 kilogram tütün ele geçirildi. Aynı zamanda operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa'da alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldıBayrampaşa'da alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı
Mağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandıMağazalardan giyim eşyası çalan 2 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.