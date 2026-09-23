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Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşan sürücü, aracının kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.

Antalya'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti

Olay, Belek-Serik yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CIB 993 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Erol Bozoğlu (71), seyir halindeyken aniden fenalaştı.

SEYİR HALİNDEYKEN FENALAŞTI

Bozoğlu'nun bilincini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak buradaki bir ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tarafından sürücü ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların çabasına rağmen Mehmet Erol Bozoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya da direksiyon başında fenalaşan sürücü hayatını kaybetti 1

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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