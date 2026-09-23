HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın’da okul önünde hareketli anlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, bir okulun önünde park halindeki bir aracın altına gizlenmiş bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’da okul önünde hareketli anlar

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde bulunan Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi önünde yaşandı. 16-17 yaşlarındaki 2 kişinin silahla okulun önüne geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti.

Aydın’da okul önünde hareketli anlar 1

AYDIN'DA OTOMOBİLDE BİR ADET POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede yapılan incelemede okulun önündeki park halindeki bir aracın altında 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu arada polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyerek 17 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Eşkali belirlenen diğer şahsı ve ikinci silahın bulunması çalışmaları devam ediyor.

Aydın’da okul önünde hareketli anlar 2

ÖĞRENCİLERİN ÇIKIŞLARI GÜVENLİ OLARAK SAĞLANDI

Öte yandan, polis ekipleri okulun çıkışını ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşmasını sağladı. Bölgede çok sayıda polis ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e rest!Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e rest!
Manisa’daki saldırı sonrası Valilikten yeni açıklamaManisa’daki saldırı sonrası Valilikten yeni açıklama

Anahtar Kelimeler:
Aydın silah tüfek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Manisa'daki okul önündeki saldırı infial yaratmıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Adalar Belediyesi'nde seçim günü! İkinci turda dikkat çeken gelişme: 'K' yerine 'W' yazınca...

Adalar Belediyesi'nde seçim günü! İkinci turda dikkat çeken gelişme: 'K' yerine 'W' yazınca...

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Türk futbolunu sarsan ölüm! Bandırmaspor'un 25 yaşındaki oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Ünlü oyuncunun Adli Tıp raporu çıktı! Ölüm nedeni...

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

Yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.