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Antalya'da feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 16.30 sıralarında Topallı Mahallesi Antalya-Isparta yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rahmi Yurtseven'in yönetimindeki 07 ZC 500 plakalı tır, Isparta'dan Antalya yönüne seyir halindeyken iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Antalya da feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Bu sırada Antalya'dan Isparta istikametine gitmekte olan Şevket K.'nin kullandığı temizlik ürünleri yüklü 35 ABR 643 plakalı tırın dorse kısmına çarptı. Kazada 07 ZC 500 plakalı tırın sürücüsü Rahmi Yurtseven olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer tırın sürücüsü Şevket K. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya da feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazada her iki tırda adeta hurdaya döndü. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya da feci kaza! İki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı 3

"TIR DA SAĞA KIRDI AMA ONUN DORSESİNE ÇARPMAKTAN KURTARILAMADI"

Kazayı gören Mehmet Sağlam adlı vatandaş, "Yukarıdan gelen aracın ön lastiği patlayınca karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen tır da sağa kırdı ama onun dorsesine çarpmaktan kurtarılamadı. Maalesef sürücü hayatını kaybetti" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya tır kazası
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