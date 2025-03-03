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  4. Antalya'da halk otobüsü araçlara çarpıp kafeye girdi! 5 kişi yaralandı

Antalya'da halk otobüsü araçlara çarpıp kafeye girdi! 5 kişi yaralandı

03.03.2025 15:12
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir halk otobüsü, önce park halindeki araçlara çaptı ardından da kafeye girdi. Kaza sonucu halk otobüsünün sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı.

Antalya'da halk otobüsü araçlara çarpıp kafeye girdi! 5 kişi yaralandı

E.K.'nin (32) kullandığı Büyükşehir Belediyesinin halk otobüsü, Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde, yol kenarında park halindeki 6 araca çarptıktan sonra bir kafenin camlarını kırarak içeri girdi.

Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile otobüste yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Emre K. ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AA-20250303-37225078-37225074-ANTALYADA_ARACLARA_CARPIP_KAFEYE_GIREN_HALK_OTOBUSUNDEKI_5_KISI_YARALANDI

"SÜRÜCÜ DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI" İDDİASI

Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Kaza da iş yeri ve aracı zarar gören Nevzat Güray, gazetecilere, büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda otobüsün kafeye girmiş olduğunu gördük. Karşı yolda 4-5 araca çarptıktan sonra bu tarafa yönelip kafeye giriyor. Sürücünün kazadan önce fenalaştığı, kalp krizi geçirmiş olabileceği söylendi." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya halk otobüsü
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