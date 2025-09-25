HABER

Antalya'da iki çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye ekiplerince temizlenen iki evden 8 kamyon çöp çıktı.

Antalya'da iki çöp evden 8 kamyon atık çıkarıldı

Kepez Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna, Beşkonaklılar ve Güneş mahallelerinde iki müstakil evden kötü kokular geldiği yönünde ihbarda bulunuldu.

Kuruldan, çöplerin bulunduğu evlerin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine söz konusu adreslere Kepez Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı temizlik çalışmasında ekipler, Beşkonaklılar Mahallesi'nde S.T'ye ait ev ve bahçesinden 2 kamyon, Güneş Mahallesi'nde F.B'ye ait ev ve bahçesinden de 6 kamyon atık çıkardı.

F.B. ve kızı A.B. temizlik çalışmasını önlemek için uzun süre ekiplere direndi. Polis ekiplerinin ikna etmesiyle evden uzaklaştırılan anne ve kızının ardından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Evler çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı, çıkartılan atıklar ise şehir çöplüğüne taşındı.

