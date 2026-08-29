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Antalya'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki çocuğunu görmeyince...

Antalya'nın Serik ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. Evinde servis minibüsüyle geri manevra yapan baba, 1,5 yaşındaki oğlunun arkasında olduğunu göremedi. Aracın altında kalan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki çocuğunu görmeyince...

Kahreden kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş., minibüsle evin önünde geri manevra yaptığı 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı.

Antalya da kahreden olay! 1,5 yaşındaki çocuğunu görmeyince... 1

AĞIR YARALANDI

Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralanırken, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürüldü. 1.5 yaşındaki Y.E.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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