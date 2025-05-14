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Antalya'da korku evinde yangın! Mahsur kalanlar camlar kırılarak kurtarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir korku evinde yangın çıktı. İçeride mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşlarca cam kırılarak kurtarıldı.

Antalya'da korku evinde yangın! Mahsur kalanlar camlar kırılarak kurtarıldı

Sinan Mahallesi 1262. Sokak'taki korku evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu süreçte içeride mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi vatandaşlarca cam kırılarak kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Dumandan etkilenen N.K., M.M.K. ve K.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayın tanığı Özgür Budak, yangından etkilenenlerin olay öncesi testereye bakım yaptıklarını belirterek, "Bakım yaparken testere çalışınca benzin tutuşmuş. Üçü de mahsur kaldı, kapı kilitliydi. Camı kırarak çocukları kurtardık." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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