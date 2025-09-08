HABER

Antalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, popüler otellere yakın bir ormanlık alanda çıkan yangın, yetkililerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 8 dönümlük alan zarar görürken, olası bir facia önlendi.

Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de, Kiriş Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bölgedeki otellere yakınlığı nedeniyle büyük endişe yarattı. İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekiplerin koordineli ve yoğun çabası sayesinde yangın, otellere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için büyük bir titizlik gösterildi. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, havaların sıcak ve kuru seyretmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kemer'deki orman yangını, hızlı müdahale ve koordineli çalışma sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Ancak bu olay, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı her zaman teyakkuzda olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, yangın riskine karşı önlemlerin artırılacağını ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

