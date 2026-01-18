Antalya’da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Belek-Kadriye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Recep M. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki şehir içi ulaşım yapan midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada midibüs sürücüsü Ali K., midibüste yolcu olarak bulunan Halime Ü. ile otomobil sürücüsü Recep M. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik’teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır