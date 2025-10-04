HABER

Antalya'da motosiklet servisinde çıkan yangında 10'un üzerinde motosiklet küle döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet servisinde çıkan yangında 10'dan fazla motosiklet küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 14:00 sıralarında Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde Mithat Görgün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet servisi olarak faaliyet gösteren bir dükkânda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini tamamen sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

10'DAN FAZLA MOTOSİKLET ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerindeki 10'dan fazla motosiklet çıkan yangında küle döndü.

Öte yandan, çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi gerçekleşti.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

