Antalya'da 'namus' cinayeti! Aynı aileden 7 şüpheli gözaltında: "Ağabeyim ve diğer ağabeyimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim"

Antalya'da, Mehmet Emin Uluğtekin (25), ağabeyi Vedat Uluğtekin'i (30) öldürüp, diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i de (35) yaralamıştı. Kardeş katili Uluğtekin ile birlikte aynı aileden 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Uluğtekin, cinayeti namus meselesi nedeniyle işlediğini söyledi ve "Ağabeyim ve diğer ağabeyimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Kendime yediremedim" dedi. İşte detaylar...

Olay, 16 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Site bahçesine giden Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin ve diğer ağabeyinin eşi Zöhre Uluğtekin'i beklemeye başladı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Uluğtekin, bahçeye gelen Vedat Uluğtekin ile Zöhre Uluğtekin'e, tabancayla ateş açtı. Vedat Uluğtekin'i kafa, boyun ve karnından; Zöhre Uluğtekin'i ise boyun ve çene kısmından vuran Mehmet Emin Uluğtekin kaçtı.

SİLAHINI KANALA ATIP TESLİM OLDU

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Uluğtekin, kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra silahını bölgedeki bir kanala atan Mehmet Emin Uluğtekin, Kepez Hal Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Polis, suç aleti tabancayı da bularak el koydu.

"AĞABEYİM VE DİĞER AĞABEYİMİN EŞİ ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Cinayeti itiraf eden Mehmet Emin Uluğtekin'in ilk ifadesinde, "Namus meselesinden dolayı işledim. Ağabeyim ve diğer ağabeyimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Kendime yediremedim, olayı gerçekleştirmeye karar verip, cinayeti işledim" dediği öğrenildi.

AYNI AİLEDEN 7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyet güçleri, Mehmet Emin Uluğtekin'in yanı sıra babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U. ile Sultan Y. ve Gurbet K.'i gözaltına aldı. 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Zöhre Uluğtekin'in hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

