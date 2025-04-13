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Antalya’da nisan ortasında kar yağışları devam ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Antalya’da nisan ortasında kar yağışları devam ediyor

Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Battı Çıktı mevkisinden itibaren yaklaşık 5 kilometrelik mesafede etkili olan yağışta Karayolları Alacabel ekipleri iş makinesi ile kar temizleme ve dona karşı tuzlama çalışmaları başlattı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 3 ila 5 santimetreye ulaştı. Kara yolunda ise ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığı, sürücülerin yolu güvenli bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kar
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