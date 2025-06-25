Antalya'da orman yangını

Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çalışmalar sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır