Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
25.06.2025 12:33
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Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile çalışmalar sürüyor.
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