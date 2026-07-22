HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 4,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında ormanlık ve makilik alanlar zarar gördü.

Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Antalya da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı 1

ANTALYA'DA ORMANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE

Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye araçları da destek verdi. Bölgede jandarma ve polisi ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangına yakın noktada bulunan bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı güvenli noktalara yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Antalya da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı 2

Yangında ormanlık ve makilik alanlar zarar gördü.

Antalya da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı 3

Antalya da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel partinin siyasi kuruluşu için tarih verdiÖzel partinin siyasi kuruluşu için tarih verdi
Muğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştıMuğla'da orman yangını: Alevler evlere ulaştı

Anahtar Kelimeler:
antalya orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.