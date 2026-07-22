Antalya'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Kepez ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 yangın söndürme helikopteri, 4 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 ilk müdahale aracı, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

ANTALYA'DA ORMANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE

Yangını söndürme çalışmalarına itfaiye araçları da destek verdi. Bölgede jandarma ve polisi ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangına yakın noktada bulunan bazı evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı güvenli noktalara yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında ormanlık ve makilik alanlar zarar gördü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır