Tekne ücreti tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik kenti Halfeti’de yaşandı. İddiaya göre, baraj gölü üzerinde tur düzenleyen tekneciler ile vatandaşlar arasında tekne ücreti nedeniyle başlayan tartışma çıktı.

TEKNE ÜCRETİ PAZARLIĞI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 vatandaş yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 42 yaşındaki Kerim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır