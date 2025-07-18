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Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar

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Antalya açıklarında çekildiği öne sürülen köpek balığı videosu tedirginlik yaratırken sosyal medyada da gündem oldu. Ne var ki videoyla ilgili sahtekarlık çok geçmeden ortaya çıktı. Kemer Kaymakamlığından görüntülere ilişkin açıklama geldi. Görüntüyü yayan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı, suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'nın Kemer açıklarında çekildiği öne sürülen köpekbalığı videosunun Türkiye ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Videonun incelenmesi sonucu başka bir coğrafyada, muhtemelen bir Okyanus ülkesi açıklarında çekildiği belirlendi. Kemer Kaymakamlığının açıklamasına göre görüntüde yer alan, konumu belli eden bölümler kesilmiş ve videoya sonradan ses montajı yapılmış. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu paylaşımlara tepki gösterdi.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 1

GÖKOĞLU'NDAN KURUMLARA ÇAĞRI

Antalya'da son dönemlerde sahile yakın kesimlerde köpekbalığı görüldüğü yönünde yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarından aynı görüntü paylaşılarak Kemer ve Alanya'da dev köpekbalığı görüldüğü yönünde yapılan paylaşımlara tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yetkilileri paylaşım yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya çağırdı. Görüntülerin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Gökoğlu, yapay zeka ve video düzenleyici uygulamaları ile görüntünün sanki Antalya sahillerinde çekilmiş gibi beğeni ve tıklanma uğruna sosyal medyadan yayınlandığını söyledi.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 2

"REYTİNG VE İZLENME UĞRUNA YAPILAN PAYLAŞIMLAR"

Özellikle yaz aylarında yapılan bu tür yanlış paylaşımların özellikle turizmi etkilediğinin altını çizen Gökoğlu, "Şimdi bakın bu görüntü kaç defa tıklandı. O görüntüyü gören herkes tıklayarak izliyor. Reyting uğruna yapıyor, bu görüntüyü atan kişi. Şu anda turizmin tam yoğun yaşandığı dönem. Ve turizm bıçak sırtıdır, en ufak bir şeyden etkilenen bir sektör. Ülkenin ekonomik durumu zaten kötü, bu tür görüntüleri atanlar hakkında ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar turizmi olumsuz etkileyen paylaşımlar. Tarım, çevre, Turizm Bakanlıkları ve Antalya Valiliğinin bu tür görüntülere müdahale etmesi gerekiyor" dedi.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 3

"BÖYLE BİR TÜR SAHİLLERİMİZDE GÖRÜLMEDİ"

Sosyal medya hesaplarının reyting, tıklanma ve izlenme uğruna bu tür paylaşımlar yaptığını söyleyen Gökoğlu, "Bunlar, reyting için yapılan, yapay zekalar ile desteklenen görüntüler. Görüntünün yurt dışı olduğu zaten belli. Köpekbalıkları denizlerin canlıları, bütün denizlerde köpekbalığı olabilir ve var. Biz bunu inkar etmiyoruz. Ama sık sık Antalya'da her yeri köpekbalığı basmış gibi bir görüntü dağılımı var. Ayrıca bu hayvanları yakalıyorlar, tahrik edip cezbederek yakalayıp sosyal medyada da görüntülerini paylaşıyorlar. Bu yanlış, devletin buna müdahale etmesi gerekiyor. 7-8 metre büyüklüğünde bir köpekbalığı görüntüsü şu ana kadar bizim bölgemizde görülmedi" ifadelerini kullandı.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 4

"VATANDAŞLARIMIZ RAHATLIKLA DENİZE GİRSİNLER"

Akdeniz'in açık sularda bazı köpekbalığı türlerinin bulunduğunu ancak bunlarında insanlar için tehlike oluşturabilecek türler olmadığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Makolar var açıklarda orkinoslar ile birlikte hareket ediyorlar. Mavi köpekbalığı var, ama bizim kıyılarımızda saldıracak, insanlar için tehlike oluşturabilecek bir köpekbalığı yok. Büyük beyaz köpekbalığı zaten Akdeniz ekosisteminde oldukça azaldı. Akdeniz ekosisteminde de kırmızı listede olan türler bunlar. Yani köpekbalıkları çoğalmıyor, azalıyor. Dolayısıyla korkmaya gerek yok vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler. Biz yeni dalıştan çıktık. Ben hep söylerim eğer bir köpekbalığı tehlikesi olsaydı önce bize saldırırdı. Vatandaşlarımız rahatlıkla denize girsinler" şeklinde konuştu.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 5

KEMER KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kemer Kaymakamlığı tarafından sosyal medyada yayılan ve Antalya'nın Kemer açıklarında çekildiği öne sürülen köpekbalığı videosunun Türkiye ile ilgisi olmadığı açıklandı. Yapılan incelemelerde, söz konusu videonun başka bir coğrafyada, muhtemelen bir Okyanus ülkesi açıklarında çekildiği belirlendi. Görüntüde yer alan, konumu belli eden bölümlerin kesildiği ve videoya sonradan ses montajı yapıldığı tespit edildi. Paylaşımın Türkiye ile, Antalya ile ve özellikle Kemer ilçesiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 6

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kemer Kaymakamlığı, kamuoyunu yanıltıcı bu tür içeriklerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarına da uyarıda bulunularak, yalnızca etkileşim ve tiraj uğruna hazırlanan bu tür kurgu videoların ülkemize, turizme ve bölge imajına zarar verebileceği hatırlatıldı. Kamuoyunun, bu tür içeriklere karşı dikkatli ve bilinçli olması gerektiği ifade edildi. (İHA)

Antalya’da panik yaratmıştı! Sosyal medyanın gündemindeki köpek balığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı: Reyting uğruna bunu da yapmışlar 7Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya antalya köpek balığı kemer
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