HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İl Emniyet Müdürlüğünden okul çevreleri ve servis araçlarına denetim

Eskişehir’de öğrencilerin huzur ve güven ortamı içinde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden okul çevreleri ve servis araçlarına denetim

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde güvenlik tedbirlerini artıran emniyet birimleri, özellikle ders giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ile ana arterlerdeki kontrollerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden okul çevreleri ve servis araçlarına denetim 1

OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARINA DENETİM

Çocukların ve gençlerin emniyetini sağlamaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, eğitim kurumlarının etrafındaki alanları ve öğrenci servis araçlarını denetliyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden okul çevreleri ve servis araçlarına denetim 2

Vatandaşların ve ailelerin çocuklarını okullara gönderebilmesi amacıyla sürdürülen bu çalışmalar; yalnızca okul kapılarıyla sınırlı tutulmayıp, okul çevrelerini kapsayan geniş bir alanda yürütülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden okul çevreleri ve servis araçlarına denetim 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKonya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Polislere mukavemetten gözaltına alınan şahsa adli kontrol kararıPolislere mukavemetten gözaltına alınan şahsa adli kontrol kararı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir okul denetim güvenlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkan yardımcısı gayrimenkul imparatoru çıktı! Tam 1630 mülk

Belediye başkan yardımcısı gayrimenkul imparatoru çıktı! Tam 1630 mülk

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Ülkedeki havalimanlarını füzelerle vurdular: Ölü ve yaralılar var

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Galatasaray'ın Oulai tutkusu yeniden alevlendi: Kiralık formül

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Senaryo tanıdık geldi

Daha yeni başladı ama tartışma yarattı! Senaryo tanıdık geldi

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Akaryakıt fiyatları tercihi etkiledi: 1 depo fiyatına 2 depo 'Şart koşuyorlar'

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.