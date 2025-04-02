Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında Kepez ilçesinde operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, 12 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 70 adet tabanca fişeğine el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır