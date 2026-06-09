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Antalya'da rüşvet operasyonu! SGK il müdürü tutuklandı

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ile 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da rüşvet operasyonu! SGK il müdürü tutuklandı

Antalya SGK İl Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında, dosyaya giren ifade, para transferleri, HTS kayıtları ve mali inceleme raporlarında milyonlarca liralık rüşvet iddiaları yer aldı. Soruşturmanın çıkış noktası eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe’nin şikayeti oldu. Boztepe, ifadesinde Antalyaspor’un SGK borçlarının yapılandırılması ve kulübe ‘borcu yoktur’ yazısı verilmesi karşılığında SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in kendisinden 1 milyon TL talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bilgilere göre, paranın 800 bin TL’lik kısmının Konyaaltı’ndaki bir işletmede elden teslim edildiği, kalan 200 bin TL’nin ise şüpheli Murat Akkaş’ın hesabına gönderildiği iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelemelerinde söz konusu paranın daha sonra başka hesaplara aktarıldığının tespiti yapıldı.

Antalya da rüşvet operasyonu! SGK il müdürü tutuklandı 1

2 MİLYON TL’LİK BAĞIŞ İDDİASI

Dosyada müşteki olarak yer alan Hatice Pelin C. A. da SGK’daki bir işlemin çözümü karşılığında kendisinden 2 milyon TL istendiğini ileri sürdü. İfadeye göre bu para, Konyaaltı'ndaki bir kafede, aracı olarak kullanılan ve hakkında yakalama kararı bulunan Evliya B.’ye teslim edildi. Soruşturma kapsamında bazı şirketler arasındaki para ve çek hareketleri de incelemeye alındı. Hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın düzenlediği çek üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin, rüşvet iddialarıyla bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Antalya da rüşvet operasyonu! SGK il müdürü tutuklandı 2

"NEREYE GÖNDERECEĞİNİ SÖYLERİM"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtilen şüpheli Murat Akkaş’ın ifadeleri de soruşturma dosyasına girdi. Murat Akkaş, Mehmet Tanrıöver ile birlikte bir otele gittiklerini, Tanrıöver’in otel sahibi Uysal T.’nin yanından içi para dolu bir poşetle çıktığını ve birkaç gün sonra kendisine, “Tekne alacağız, bu parayı çalıştıralım, hesabına yatıralım” diyerek 1 milyon TL getirdiğini öne sürdü. Uysal T. ise 1 milyon TL’lik iddiayı reddederken, 'otelde sorun yaşamamak için yardım bahanesiyle' Murat Akkaş aracılığıyla 60 bin TL gönderdiğini kabul etti. Akkaş ayrıca, Tanrıöver’in talimatıyla otelden 500 bin TL talep ettiğini ancak otel sahibinin, “Ben SGK’ya bilgisayar aldım, yeterince para verdim, daha vermem” diyerek ödeme yapmayı reddettiğini beyan etti. Akkaş, sezon ortasında Tanrıöver’in aracının bagajından çıkardığı 240 bin TL’yi de “Hesabında dursun, nereye göndereceğini söyleyeceğim” diyerek kendisine verdiğini ifade etti. 5 milyon liranın üzerinde paranın rüşvete konu olduğu iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında 19 Mayıs’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Antalya SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Murat Akkaş ve Ramazan Bulut, sevk edildikleri Antalya 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Şüpheliler cezaevine gönderilirken, dosyada Mehmet Tanrıöver’in akrabası olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rıdvan T. hakkında ‘rüşvete aracılık etme’ suçundan adli kontrol kararı verildi.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Evliya B.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın ele geçirilen dijital materyaller ve müfettiş raporları doğrultusunda genişletilerek devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya sgk rüşvet
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