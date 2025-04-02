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Antalya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

02.04.2025 15:53
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Antalya'da gece etkili olan sağanak sonrası denizin rengi değişti.

Antalya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağış, gece saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanağa dönüştü.

Sağanak sonrası yağmur sularının ulaştığı Konyaaltı Sahili'nde deniz farklı renklere büründü.

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken, diğer taraflarında mavi ve turkuaz renkler hakim oldu. Martılar da sürüler halinde suya inerek dalgalar arasında yiyecek bulmaya çalıştı.

Suyu denize dökülen Boğa Çayı'nın rengi de çamurdan dolayı kahverengiye dönüştü. Sahilde yürüyüş yapan turistler ile Antalyalılar, farklı renklere bürünen denizin fotoğraflarını çekti.

Mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarının hakim olduğu deniz dronla görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya konyaaltı sahili
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