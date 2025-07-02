HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Antalya'da sıcak hava ve nemden bunalan yerli ve yabancı turistler, sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Antalya'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşandı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 31 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü keyfi yaptı, tekneyle geziye çıktı.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sıcaktan dolayı boşalan cadde ve sokaklarda yürüyen bazı turistlerin şemsiyelerle gezdikleri görüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de havai fişek deposu havaya uçtuABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Özel hakkında fezleke! Ayrıntılar ortaya çıktı: Yargıtay üyeleri dava açmışÖzel hakkında fezleke! Ayrıntılar ortaya çıktı: Yargıtay üyeleri dava açmış

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

Arda Güler, saha içinde takım arkadaşıyla tartıştı! Kendisine bağıran Bellingham'a bu sefer sessiz kalmadı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

İzmir Çeşme'de yangın! Plajdan seyrettiler... Tahliye anonsu yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine 'Leman' tepkisi

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

Leman Dergisi’ndeki skandal karikatürü çizen Doğan Pehlevan'ın ifadesi ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem

AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.