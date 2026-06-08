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Antalya'da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular

Antalya'da Kral Havuzu'nda mahsur kalan iki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. JAK ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Antalya'da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı Mevkii’nde bulunan ve son dönemlerde sosyal medya da içerik üreticiler ve doğa gezginleri tarafından görüntüleri sıkça paylaşılan Kral Havuzunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Kral Havuzuna giden maceraperestlerin çektiği videoları gören A. K. ve henüz ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli’nden yola çıkarak Kral Havuzunun bulunduğu Hisarçandır Mahallesine geldi.

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti.

Antalya da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular 1

SOS MESAJI İLE YARDIM İSTEDİLER

Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen çift saatler süren zorlu yürüyüşün ardından kral havuzuna ulaştı. Burada bir süre vakit geçiren A.K. ve kız arkadaşı dönüş yoluna geçti. Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı. Geceyi cep telefonunun da çekmediği mahsur kaldıkları bölgede geçiren A.K. ve kız arkadaşı cep telefonlarının SOS özelliği ile mesaj attıkları yakınlarından istedi. A.K.’den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.’nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı.

Antalya da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular 2

JAK VE AFAD ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

A. K.’nin yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı’na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi. Arazi araçları ile belirlenen konuma giden JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. A. K.’nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen 2 kişiye ulaşmak için harekete geçen ekipler ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Antalya da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular 3

Antalya da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular 4

Antalya da sosyal medyadan görüp merak ettileri Kral Havuzu yolunda kayboldular 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya afad jak
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