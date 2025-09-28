Antalya'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Ercan Karaca (21) idaresindeki otomobil, D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Okan Çağan'a (57) çarptı. Karşı şeride geçen araç, Harun B. yönetimindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Okan Çağan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan iki sürücü ile Harun B'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ercan Karaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır