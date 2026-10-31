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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüphelinin evinde 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirerek satışını ve dağıtımını yaptıkları yönünde bilgi edinilen M.S.K. ile O.Ü.’ye yönelik çalışma başlattı. Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, 15 parça poşet içerisinde toplam 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak’ suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.K. tutuklanırken, O.Ü. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber- Kamera: Göktan CANAZ/ANTALYA, (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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