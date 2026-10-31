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Bozuk köy yolu sürücülerin tepkisine neden oluyor

Adıyaman’da, uzun bir süredir bozuk olan köy yolu vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Bozuk köy yolu sürücülerin tepkisine neden oluyor

Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünün bozuk yolu, sürücüleri ve köy sakinlerini mağdur ediyor. Yolun mevcut durumundan şikayetçi olan vatandaşlar, ulaşımda güçlük yaşadıklarını belirterek yolun bir an önce onarılmasını istedi.

Bebek köyüne ulaşımı sağlayan yolun bozuk ve kullanışsız olması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle araçlarıyla yoldan geçmekte güçlük çektiklerini ifade eden sürücüler, yolun mevcut durumunun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Köy sakinleri de yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Yolun bir an önce düzenlenmesini talep eden vatandaşlar, ulaşım sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti.

Bozuk köy yolu sürücülerin tepkisine neden oluyor 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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