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Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu

Şanlıurfa Siverek’te çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla uzay çadırı ve sanal gerçeklik etkinliği düzenledi.

Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu

Gençlik ve Spor Kampüsü’nde 31 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, uzay ve gezegenlerden su altı dünyasına, helikopter turundan roller coaster deneyimine kadar farklı simülasyonlarla buluştu.

Etkinlik alanında kurulan uzay çadırında katılımcılar sanal ortamda gezegenleri ve uzayı keşfederken, sanal gerçeklik gözlükleriyle hazırlanan uygulamalarda farklı deneyimler yaşadı.

Everest helikopter turu, denizaltı ve su altı dünyası ile roller coaster simülasyonları da etkinlikte yer aldı.

Düzenlenen programla çocukların eğlenirken yeni deneyimler kazanması ve bilim ve teknolojiye yönelik meraklarının desteklenmesi amaçlandı.
Gençlik ve Spor Kampüsü Sorumlusu Ebru Hamidanoğlu Kalpar, çocuklara yönelik farklı ve eğitici bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Hamidanoğlu Kalpar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Kampüsü olarak bugün çocuklarımız ve gençlerimiz için farklı bir etkinlik düzenlemek amacıyla uzay çadırını Siverek’e getirdik. Uzay çadırındaki çocuklarımız gezegenleri keşfederek gökyüzünü ve yıldızları tanıyacak, ayrıca su altı dünyasındaki canlıları keşfedecekler. Uzay çadırından çıkan çocuklarımız, sanal gerçeklik gözlükleriyle helikoptere binerek Everest Dağı’nın zirvesine çıkacak, oradan Kabe’ye geçerek Mekke turu yapacaklar. Su altı dünyasını keşfetme deneyimlerini de sürdürecekler. Bizlere bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Bucak’a teşekkür ediyorum."

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Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu 2

Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu 3

Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu 4

Siverek’te çocuklar uzay ve sanal gerçeklikle buluştu 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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