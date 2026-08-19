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Antalya'da vahşet! Yavru köpeğin başını taşla ezerek öldürdü

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Antalya'da tam anlamıyla bir vahşet yaşandı! Alman vatandaşı J.R., ATV ile yavru köpeğe çarptı. J.R.'nin daha sonra yaralanan köpeğin başını taşla ezdiği ve ölümüne neden olduğu öne sürüldü. J.R., sınır dışı edilmek üzere Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca o anlara ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kullandıkları ATV ile yavru bir köpeğe çarpan Alman vatandaşı J. R.'nin, ardından köpeğin başına taşla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Antalya da vahşet! Yavru köpeğin başını taşla ezerek öldürdü 1

İŞLEM BAŞLATILDI

Olayı kask kamerasıyla kaydeden motokurye Alican Yılmaz'ın ihbarı üzerine Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan J. R., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıs hakkında kamu düzenini bozmaktan işlem başlatıldı.

Antalya da vahşet! Yavru köpeğin başını taşla ezerek öldürdü 2

VİLLADA ARAMA YAPILDI! ALMANYA'DA SUÇ KAYDI VARMIŞ

Şahsın villasında yapılan çalışmada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca Almanya'da suç kaydının bulunduğu belirlenen Alman vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere jandarma ekiplerince Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DEPORT EDİLDİ

Olayı kask kamerasıyla görüntüleyen ve jandarmaya ihbarda bulunan motokurye Alican Yılmaz, Alman vatandaşının sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmesinin ardından adaletin yerini bulmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Alman vatandaşının yaklaşık 4 yıldır eşiyle birlikte bahçesinde köpeklerin de bulunduğu villada yaşadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya köpek
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