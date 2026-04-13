Antalya'daki depremler sonrası Naci Görür'den korkutan açıklama

Bugün Akdeniz açıklarında Antalya'ya yaklaşık 55 kilometrelik uzaklıkta 2 deprem meydana geldi. İlk deprem sabah saat 08:43'te meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre bu deprem yerin 26.05 kilometre altında yaşandı. Büyüklüğü ise 3.5 olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ DEPREM 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

İkinci sarsıntı ise bu depremden yaklaşık 5 dakika sonra yaşandı. Büyüklüğü 4.7, derinliği ise 16.17 kilometre olarak açıklandı.

BAĞLI: "DEMRE OLARAK GÖSTERİLİYOR FAKAT BİZ HİSSETMİYORUZ"

Demre Kaymakamı Emin Bağlı depremlerin ardından açıklamada bulundu ve "Herhangi olumsuzluk yok, kendim de hissetmedim. Geçenlerde de bu büyüklükte merkez üssü Demre olarak gösterilen bir deprem oldu. Açık denizde olan Demre olarak da gösteriliyor fakat biz hissetmiyoruz. Herhangi ihbar bildirilmedi ve herhangi olumsuzluğumuz yok." dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMA

Bölgede art arda yaşanan depremler tedirginlik yaratırken, Prof. Dr. Naci Görür X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirmelerde bulundu.

"BU FAY ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR"

Görür paylaşımında, "Antalya açıklarında, Helen-Kıbrıs Fay Zonunda 4,7’lik bir deprem oldu. Deprem 5,0 km derinde ve sığ. Üzerleyen levha üzerinde. Bu fay çok daha büyük deprem üretebilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

BEKTAŞ: "BÖLGENİN TEKTONİĞİNİ HATIRLATMASI AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise depremlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"ATALYA- DEMRE 4,7 DEPREMİ Demre açıklarındaki deprem, Helenik-Kıbrıs Yayı üzerindeki dalma-batma zonunun sismik aktivitesinin bir sonucudur. Denizde gerçekleşmesi karadaki sarsıntı etkisini sınırlasa da bölgenin tektoniğini hatırlatması açısından önemlidir. Geçmiş olsun Antalya"