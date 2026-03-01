HABER

Antalya Hava Durumu! 01 Mart Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava genellikle güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 9 derece, akşam ise 4 ile 6 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 ile %60 arasında kalacak. Açık hava etkinlikleri için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Su tüketimini artırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 1 Mart 2026 Pazar, Antalya'da hava genellikle güneşli ve açık. Gündüz sıcaklıkları 7 ile 9 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 4 ile 6 derece civarında. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı gün boyunca %50 ile %60 arasında değişecek. Gün doğumu 07:27, gün batımı ise 18:50 bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu güneşli ve açık olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 9 ile 11 derece. 3 Mart Salı günü ise 11 ile 13 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %50 ile %60 arasında kalacak. Gün doğumu saatleri 07:27 ile 07:28 arası. Gün batımı saatleri 18:50 ile 18:51 arasında olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın orta şiddette olacağını göz önünde bulundurun. Hafif bir ceket veya hırka almanız rahatlık sağlayacaktır. Nem oranının %50 ile %60 arasında olacağını dikkate alarak, su tüketimini artırmalısınız. Nemli ortamlardan uzak durmak da sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

