Antalya Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Bugün 1 Mayıs 2026 Cuma günü Antalya'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 13 - 16 derece civarında, gece ise 3 - 8 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 3 - 6 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %65 - %85 seviyelerinde gerçekleşecek. Bu koşullar, serin ve hafif rüzgarlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlarla sıcaklıklar 10 - 16 derece arasında olacak. 3 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 7 - 17 derece arasında değişecek. Bu günlerde yağmurlu bir hava hakim olacak. 4 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 6 - 19 derece arasında seyredecek. Hava koşulları çok bulutlu olacak.

Bu dönemde dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almak faydalı olacaktır. Serin havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımı dokunur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız. Bu şekilde, Antalya'da hava koşullarına hazırlıklı olabilir, dışarıda konforlu bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.