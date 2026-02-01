HABER

Antalya Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 1 Şubat 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca kapalı kalan hava, aralıklı yağışlar ile birlikte soğuk bir atmosfer sunacak. En düşük sıcaklık 0, en yüksek ise 9 derece civarında olacak. Öte yandan, 2 Şubat'ta az bulutlu bir hava bekleniyor. Yükseklerde sıcaklık 10 dereceyi bulabilirken, aşağıda 6 derece olarak ölçülecek. Güncel hava durumu tahminlerine dikkat etmek, planlarınızı yaparken önemli olacak.

Ufuk Dağ

Antalya'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava kapalı kalacak. Aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en düşük 0 derece, en yüksek ise 9 derece civarında olacak. Bu, Antalya'nın kış mevsiminde tipik bir hava durumu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişken olacak. 2 Şubat Pazartesi, hava az bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü, sıcaklık 6 ile 11 derece arasında olacak. Bu günde bol güneş ışığı bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba, sıcaklık 10 ile 16 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin kalacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu önlemler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu kullanmak iyi bir fikirdir. Bol su içmek sağlığınızı korumanıza destek olur.

Antalya'da kış aylarında hava genellikle ılımandır. Ancak ani değişiklikler yaşanabilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

