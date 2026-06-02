Antalya Hava Durumu! 02 Haziran Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 2 Haziran Salı günü hava durumu ideal koşullar sunuyor. Yaz mevsiminin sıcak ve güneşli günlerini bekleyenler için bu tarih cazip. Kent merkezinde hava sıcaklıkları 19 ile 27 derece arasında değişecek. Sahil ilçelerinde ise ılıman, parçalı bulutlu hava görülecek.

Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 17 derece civarında başlayacak. Bu sıcaklık hızla yükselecek. Öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşacak. Öğleden sonra ise sıcaklıkların 27 dereceye çıkması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Gök gürültülü sağanak yağışların riski bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde genel hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 3 Haziran Çarşamba günü sıcaklıkların 21 ile 25 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 4 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 22 ile 26 derece arasında değişecek. Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemlidir.

Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ciltleri korumak için bu önlemler alınmalıdır. Bol su tüketilmesi de gerekiyor. Vücutlarının susuz kalmaması adına bu alışkanlık önemlidir. İç kesimlerde yağışlı havalarda ise şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur.