Antalya Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya, 2 Mart 2026 Pazartesi günü güneşli ve ılıman bir hava ile karşılıyor. Gündüz sıcaklıkları 20 derece, akşam ise 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için ideal olan bu günleri değerlendirirken, güneş kremini kullanmayı, su tüketimini artırmayı unutmayın. Sağlığınızı korumak önemlidir.

Seray Yalçın

Antalya, 2 Mart 2026 Pazartesi günü güneşli bir hava ile uyanıyor. Gündüz sıcaklıkları 20 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Kuzey yönünden hafif bir rüzgar esiyor. Nem oranı %50 ile %60 seviyelerinde. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sizi bekliyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. 3 Mart Salı günü sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 4 Mart Çarşamba günü sıcaklık 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Hava yine güneşli olacak. 5 Mart Perşembe günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava koşulları devam edecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Su tüketiminizi artırarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Rüzgar hafif olduğu için hafif kıyafetlerle dışarı çıkabilirsiniz.

Antalya'da 2 Mart Pazartesi güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almayı da ihmal etmeyin.

