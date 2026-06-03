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Antalya Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Haziran 2026'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 22 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 9 ile 12 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esiyor, nem oranı ise %45. Önümüzdeki günlerde de hava güneşli kalacak. Perşembe ve Cuma günleri sıcaklık 21 ile 23 derece aralığında ölçülecek. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için bu güzel hava fırsat sunuyor.

Antalya Hava Durumu! 03 Haziran Çarşamba Antalya hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 3 Haziran 2026 Çarşamba. Antalya'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 22 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 12 derece arasında düşecek. Rüzgar hızı 4 km/s civarında. Nem oranı %45 düzeyinde kalacak. Bu, Antalya'nın rahatlatıcı ve konforlu bir hava durumuna sahip olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü sıcaklıklar 21 ile 23 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli kalacak. Cuma günü ise sıcaklık 21 ile 23 derece aralığında seyredecek. Yine güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 21 ile 22 derece arasında olacak. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu, Antalya'daki hava koşullarının stabil ve keyifli olacağı anlamına geliyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil keyfi yapmak veya doğa yürüyüşüne çıkmak iyi bir seçenek. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlar. Gece saatlerinde sıcaklık düşebilir. Yanınıza ceket almanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Bu şekilde Antalya'daki hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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