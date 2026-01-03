HABER

Antalya Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 20 - 22 derece aralığında seyredecek. Nem oranı %78 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 7.6 km/saat olacak. 4 Ocak Pazar günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, yüksek nem oranı ve UV ışınlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Su tüketimini ihmal etmeyin.

Doğukan Akbayır

Antalya'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 - 22 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 19 - 20 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %78 civarında. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:58:52’de. Gün batımı ise 18:13:06’da gerçekleşecek.

4 Ocak Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 20 - 22 derece civarında seyredecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Nem oranı yine %78 civarında kalacak. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak ölçülecek. 4 Ocak için gün doğumu 07:07:05’de yapılacak. Gün batımı ise 18:21:07’de gerçekleşecek. 5 Ocak için gün doğumu 07:00:23. Gün batımı ise 18:14:05’te olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak iyi bir seçenek olacaktır. Ancak, nem oranının yüksek olduğunu unutmamalısınız. Su tüketimine dikkat etmeniz faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymelisiniz. Rüzgar hızı hafif olduğu için açık alanlarda etkisini hissedebilirsiniz. Bu nedenle hafif bir ceket bulundurmanızda yarar var.

hava durumu antalya
