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Antalya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneşli hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 26 ile 27 dereceler arasında değişecek. Nem oranı %72 seviyesinde olacak. Rüzgarın hızı ise 5 km/saat olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Güneş ışınlarının yoğunluğu göz önüne alındığında, dışarıda vakit geçirirken korunmak önemli. Açık hava etkinlikleri için de bu dönem oldukça uygun.

Antalya Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Antalya hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Antalya'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 26 ile 27 derece civarında seyredecek. Nem oranı %72 civarında. Rüzgar hızı ise 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Tüm bunlar, Antalya'daki havanın güzel ve rahatlatıcı olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu keyifli bir seyir izleyecek. 4 Temmuz Cumartesi günü hava güneşli olacak. Sıcaklık 26 ile 27 derece arasında değişiklik gösterecek. 5 Temmuz Pazar günü benzer bir hava tahmini mevcut. Hava yine güneşli ve sıcaklıklar 26 ile 27 derece civarında olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar yine 26 ile 27 derece arasında seyredecek. Bu durum, Antalya'daki hava koşullarının stabil ve keyifli olacağını gösteriyor.

Güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha yoğun olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Rüzgar hızının düşük olması, deniz suyu sıcaklıklarını da uygun hale getiriyor. Denize girmeyi planlayanlar için bu durum idealdir. Antalya'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Ayrıca açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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