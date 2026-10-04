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Antalya Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?

4 Ekim Pazar 2026'da Antalya'da hava durumu güneşli ve keyif verici olacak. Sıcaklık bu sabah 19 dereceyi bulurken, gün ortasında 22 dereceye ulaşacak. Şehirdeki plajlar yerli ve yabancı misafirler ile dolup taşarken, hafif rüzgar deniz kenarında serinlik sağlayacak. Güneşli günlerin tadını çıkarırken koruyucu kremler kullanmayı ve öğle saatlerinde gölgede kalmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Antalya Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Antalya hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 4 Ekim Pazar 2026'da Antalya'da hava durumu keyif verici olacak. Sabah saatlerinde, sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gün ilerledikçe, sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Antalya'nın tipik sıcak ve güneşli havası, dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Şehirdeki tüm plajlar, yerli ve yabancı misafirlerle dolup taşacak. Bugünün hava durumu, güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün sunuyor.

Gün içerisinde, hafif puslu hava oluşabilir. Özellikle sabah saatlerinde dışarıda olanlar dikkat etmelidir. Deniz kenarındakiler için, rüzgar sıcaklığı biraz düşürebilir. Güneşli bir gün için koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Güneşin dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Antalya'da benzer şekilde devam edecek. 5 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 20-23 derece arasında değişecek. Hafif rüzgarlar, deniz kenarında serinlik sağlayacak. Güneşli günler tatilciler için iyi bir fırsat sunuyor. Ancak, 6 Ekim Salı günü kısa süreli yağış bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmekte yarar var.

Antalya’da dışarıda geçireceğiniz süre boyunca bol su içmeyi unutmayın. Güneşten korunma önlemlerini ihmal etmeyin. Öğle saatlerinde gölgede kalmanız çok önemlidir. Giydiğiniz kıyafetlerin hafif ve açık renklerden olmasına dikkat edin. Antalya’nın sıcak havasında geçireceğiniz her an, sağlığınıza ve mutluluğunuza katkı sağlar.

4 Ekim Pazar günü Antalya'da güzel havanın tadını çıkarın. Önümüzdeki günler için plan yaparak tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Antalya'nın hava durumu, bu yıl da ziyaretçileri mutlu etmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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