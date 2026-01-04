HABER

Antalya Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Antalya hava durumu nasıl?

Bugün Antalya'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde alçak bulutlar etkili olacakken, sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Öğle saatlerinde bulutlar artacak ve sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Akşam ise hava kısmen güneşli hale gelecek. Önümüzdeki günlerde de ılıman ve bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 7 ile 10 derece arasında değişmesi planlanıyor. Sürücülerin sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

Taner Şahin

Bugün 4 Ocak 2026 Pazar. Antalya'da hava durumu oldukça değişken olacak. Sabah saatlerinde hava alçak bulutlarla kaplı. Sıcaklıklar 5 derece civarında seyredecek. Öğleye doğru bulutlar artacak. Sıcaklıklar 7 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 8 dereceye ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'da hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Pazartesi günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 dereceye kadar çıkacak. Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 dereceye ulaşacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olacak. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir. Sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

